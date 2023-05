ZŌ Catania, incontro con artisti e operatori catanesi promosso da Renato Lombardo

Sabato 6 Maggio alle ore 18, presso il centro culture contemporanee Z?, piazzale Asia (ex Rocco Chinnici), 6 Catania, si svolgerà l’incontro dal titolo “Cultura è - spettacolo, arte e turismo, dialogo con gli operatori catanesi per un sistema di rete e di rilancio necessario, urgente, utile e bello”. L’incontro promosso da Renato Lombardo, candidato al consiglio comunale nelle prossime elezioni amministrative del 28 -29 maggio, vedrà’ la presenza e l’intervento di Enrico Trantino Candidato sindaco per Catania. Un interessante focus sul mondo della cultura a 360 gradi per condividere idee, suggerimenti insieme ad artisti, lavoratori e fruitori dello spettacolo dell’ arte e del turismo, amici e mecenati per il rilancio di uno dei settori più strategici dell’ economia e del benessere della città. Per Renato Lombardo ex gestore del nuovo teatro sud, nonché direttore delle stagioni jazz del Brass Group è più recentemente founder del “Catania off Fringe Festival” e “Milano off Fringe festival” - “Catania dal punto di vista artistico e culturale ha enormi potenzialità ma è deficitaria nel sistema organizzativo per competere con mercati internazionali. Per questo, diventa prioritario per la nostra città incontrarsi e mettere nero su bianco quelle idee necessarie di rete virtuosa per essere competitivi e attrattivi”. Renato Lombardo sottolinea infine la mission sociale dell’arte e della cultura. “ la societa’ ha bisogno non solo di un parametro quantistico del pil (prodotto interno lordo) ma è fondamentale il fil (felicità interna lorda) come parametro di vita. Troppo spesso ci soffermiamo solo sulle cose brutte, lasciando che il bello si distrugga. Proteggiamo il bello che abbiamo perché solo riaccendendo la luce della bellezza si sconfigge l’oscurità dell’ ignoranza e del degrado”. All’iniziativa del prossimo 6 maggio allo Z? hanno già dato la propria adesione numerose personalità storiche dello spettacolo catanese nonché della politica.