Acireale, inizia il tour tra le frazioni e i quartieri del candidato sindaco Gianluca Cannavò

Inizierà dal centro storico di Acireale, da Piazza Garibaldi, e proseguirà tra le frazioni e gli altri quartieri il tour del candidato sindaco Gianluca Cannavò nella città dei cento campanili. L’obiettivo è aprire un dialogo diretto con la cittadinanza per raccogliere istanze e proposte per arricchire il programma e per coinvolgere donne e uomini nel progetto elettorale in vista delle amministrative del 2023.

“Sarà un percorso, innanzitutto, di ascolto delle problematiche e istanze del territorio, poi di confronto sulle possibili soluzioni – spiega Cannavò – Vogliamo aprire un dialogo diretto con i cittadini per renderli attori protagonisti del destino della propria città e per coinvolgerli in un progetto elettorale che li rappresenti in pieno”. Il primo momento di confronto si terrà domani, sabato 8 ottobre, tra le ore 17 e le ore 20, davanti a SpazioIdee, in piazza Garibaldi, luogo inaugurato da Gianluca Cannavò per offrire uno spazio di confronto aperto a tutta la città. Domenica 9 ottobre, poi, Cannavò si sposterà tra le frazioni di Scillichenti, Pozzillo e Stazzo e, di nuovo, in piazza Garibaldi ad Acireale.