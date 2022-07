Lanfranco Zappalà ufficializza la candidatura a Sindaco: "Pogliese? Non ha rispettato alcun punto del programma, vada a casa"

Lanfranco Zappalà, attualmente vice presidente del consiglio comunale di Catania in forza al Gruppo Misto, è in politica da tre decenni: è a palazzo degli Elefanti in maniera continuativa dal 1993 ad oggi. Adesso ha sentito l'esigenza di compiere un ulteriore passo in avanti, candidandosi a Sindaco in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Questa mattina ha presentato in Comune il suo nuovo progetto politico, "Catania 2023 - Un Sogno da Costruire Insieme", lista civica attualmente aperta al confronto con tutti gli schieramenti politici