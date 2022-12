Elezioni a Catania, impazza il toto nomi: anche Bellavia tra i papabili

La corsa alla sindacatura di Catania, seppur in maniera ancora silente su alcuni fronti politici, è già cominciata. L'anno prossimo, in programma le elezioni che designeranno l'erede a Palazzo degli elefanti di Salvo Pogliese approdato da qualche mese al Senato della Repubblica, dopo le dimissioni da primo cittadino. Tra candidati già apertamente dichiarati a nomi tirati in causa per tastare il terreno del gradimento generale da parte della città, la partita si preannuncia più combattuta che mai. In tanti ambiscono alla posizione di sindaco di Catania, bisognerà trovare la quadra tra gli alleati delle varie forze politiche per raggiungere l'intesa e proporre un nome ritenuto valido. Naturalmente non mancheranno anche i candidati che si affideranno a liste civiche.

In sede di Consiglio comunale, è stato citato e di fatto messo nel calderone dei nomi, anche l'attuale presidente di Amts, Giacomo Bellavia. Il consigliere della Lega, Giuseppe Gelsomino, dopo averlo definito un profilo valido ("ben venga, è preparato" ha detto) ha però criticato con forza il fatto che il dirigente di una partecipata dell'ente potesse candidarsi a primo cittadino, richiamando alla necessità - in questo momento - di fare chiarezza sulle proprie posizioni. Non le ha mandate a dire anche quando ha parlato dello stato della viabilità legata ai servizi di trasporto pubblico legati proprio a Bellavia.

Rispondendo a una serie di quesiti lanciati da alcuni consiglieri, anche Federico Portoghese si è soffermato sull'argomento. "Non ne sapevo nulla", ha risposto il Commissario straordinario del Comune di Catania, spiegando che si dovrà fare attenzione tra semplici dichiarazioni e fatti concreti: in quest'ultimo caso dovrebbero arrivare le dimissioni da presidente della partecipata, quindi da Amts.

Lo stesso Bellavia, contattato da Catania Today, ha glissato e tagliato corto respingendo i rumors. Alla nostra richiesta di replicare alle parole di Gelsomino, ha risposto dicendo di non saperne nulla. Un "non lo sapevo" che potrebbe chiudere davvero le porte all'opportunità di candidarsi o essere un'altra mossa della lunga partita che porterà alla tornata elettorale del 2023.