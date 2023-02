Elezioni comunali, Melinda Condorelli aderisce al progetto politico di Sudano e Sammartino

Continuano i movimenti in vista delle prossime elezioni comunali che porteranno i catanesi alle urne a fine maggio. La componente del Cda di Catania Rete Gas, Melinda Condorelli, aderisce al progetto politico dell’assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Regione Luca Sammartino e del Deputato della Repubblica Valeria Sudano. Non è ancora chiaro se la futura collocazione politica ricadrà all'interno di Prima L'Italia o in una lista civica autonoma.

"Una scelta non improvvisa, ma assolutamente attentamente e valutata in ogni suo aspetto- dichiara la Melinda Condorelli- una decisione figlia di un processo formativo e interiore votato al mio impegno continuo per il bene della città. Metto la mia incondizionata disponibilità a disposizione del progetto perché sono convinta che un gruppo è prima di tutto una squadra che vince se unita nel sostenere e raggiungere obiettivi importanti e strategici per un territorio come quello catanese. Questa decisione, quindi, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una più attenta interpretazione di quei valori politici ed umani in cui ho sempre creduto".