Elezioni comunali, animi accesi alla DC sul sostegno a Lanfranco Zappalà

Le elezioni a Catania sono sempre più vicine e gli animi sono caldissimi. La Democrazia Cristiana etnea sostiene il candidato sindaco Lanfranco Zappalà, ma negli scorsi giorni è scoppiata una polemica interna con Totò Cuffaro che si è dissociato da tale decisione. Andrea Saraniti, vicesegretario politico del partito a livello regionale, parla a nome del gruppo della questione rivolgendosi direttamente all’ex governatore isolano.

“Caro professor Cuffaro, oltre a disconoscerci - si legge - sembra non sapere chi siamo. Le ricordo che noi siamo Democrazia Cristiana, in diretta discendenza, nel periodo che noi definiamo "la resistenza" da Flaminio Piccoli, da Fontana, a Senaldi, per arrivare all'attuale dott. Angelo Sandri. Alle scorse elezioni regionali Siciliane siamo stati alleati, appoggiando il Ignazio Abbate Modica. Abbiamo mobilitato le nostre donne, i nostri uomini. All'epoca il nostro vice segretario nazionale, Roberto Guccione, ed il nostro vice segretario regionale, Valerio Spadaro, erano attivi nel promuovere la sua Democrazia Cristiana Nuova, con nuovo simbolo (bandiera crociata). Il tutto è documentabile con semplici ricerche internet. Le ripetiamo in maniera ufficiale quanto stiamo proclamando da mesi, in tutti i territori Italiani, in tutte le sedi. Noi siamo fattivamente a disposizione per collaborare, ponendoci quali garanti di lealtà ed onestà. A Catania sappiamo di avere la fiducia dei cittadini, che diamo a garanzia della lealtà e dell'onestà del candidato Sindaco Lanfranco Zappalà, che appoggiamo. Con tale disponibilità - conclude la nota -. ci poniamo a lei ed a tutte quelle organizzazioni che si propongono di essere la DC, 'quella vera'. Abbiamo la responsabilità di porci a disposizione del popolo che vuole e pretende un partito di centro, di moderati, di estrazione cattolica, che si pongano a garanzia da e verso il popolo. Le mando un fraterno abbraccio”.