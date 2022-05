Sara Zappulla ottiene il secondo post nel colleggio Sud alle elezioni del CNSU

Sara Zappulla, giovane studentessa presso l’Università degli studi di Catania e candidata al CNSU - Consiglio Nazionale Studenti Universitari - per la lista “Primavera degli Studenti” in rappresentanza dell’associazione universitaria “La Finestra-Liberi di scegliere”, ottiene un grande successo elettorale piazzandosi al secondo posto nel collegio Sud e Isole. Tre giorni di votazioni -il 17, 18 e 19 maggio in presenza - per tutti gli universitari italiani, per le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari, l’organo collegiale studentesco che si interfaccia direttamente con il Ministero dell’Università e della ricerca. Oltre 3300 le preferenze ottenute, a testimonianza di un successo trasversale che ha saputo unire idee e progetti attorno a un unico obiettivo, ossia la voglia di far prevalere forme di rappresentanza e partecipazione sane nell’interesse delle studentesse e degli studenti. Un consenso vasto resosi possibile grazie al sostegno oltre che dell’associazione di riferimento “La Finestra-Liberi di scegliere” anche di importanti gruppi universitari organizzati quali Agorà, Farmamentis, Generazione Attiva, Libertas, Nike. Ex senatrice universitaria, studentessa del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sara Zappulla da sempre si batte per i diritti delle studentesse e degli studenti. Inizia il suo percorso di rappresentanza al Liceo Gargallo di Siracusa sino a ricoprire la carica di senatrice accademica presso l’Università degli studi di Catania con l’associazione “La Finestra-Liberi Di Scegliere”.

A partire dal 2018, rivestendo il ruolo di rappresentante di Dipartimento e Corso di Laurea, ha dimostrato fin da subito la sua propensione verso la difesa dei diritti degli studenti e la sua voglia di mettersi in gioco per migliorare la qualità dell’esperienza universitaria all’interno dell’ateneo catanese. Conosciuta e amata da tutti per la sua gentilezza e la sua profonda disponibilità, nel corso di questi anni, ascoltando e aiutando gli studenti, ha portato avanti diverse battaglie a favore della tutela del diritto allo studio e della valorizzazione del territorio. Ciò che l’ha sempre contraddistinta è la sua capacità di prendere decisioni difficili, di assumersi la responsabilità di scelte decisive per rendere l’università un luogo più inclusivo eaccessibile aogni studente. “Ringrazio la meravigliosa squadra che mi ha sostenuto”, ha dichiarato Sara Zappulla al termine dello scrutinio: “ottenere il 50% dei voti totali espressi dai colleghi dell’Università di Catania mi lusinga e mi carica di entusiasmo e responsabilità”.