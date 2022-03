Regionali, Cuffaro incontra Musumeci: "Ha diritto di ricandidarsi ma serve soluzione unitaria"

"Nello Musumeci ha tutto il diritto di essere ricandidato e lo dice uno che è stato l'unico ad essersi ricandidato per la seconda volta". Lo afferma all'agenzia Adnkronos Totò Cuffaro, leader della leader della Democrazia Cristiana Nuova, oggi a Catania, per incontrare il Governatore dell'Isola Nello Musumeci in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno.

"Anche altri- aggiunge- stanno avanzando le loro candidature come la Lega, con il suo segretario regionale, che insieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia ritiene di essere il partito più presente in Sicilia. Proviamo a ragionare per trovare una soluzione unica. Noi siamo democristiani e credo che oggi, tempi in cui c'è tanta confusione e si litiga con tanti protagonisti in campo, noi, da democristiani - conclude Cuffaro- non vogliamo litigare ma mediare quando gli altri pensano che le possibilità della mediazione siano finite".