Elezioni europee, Sudano: "Risultato straordinario per la Lega siciliana"

A seggi chiusi e risultato acquisito arriva il commento al voto della coordinatrice provinciale della Lega, la deputata Valeria Sudano. "Le urne consegnano un risultato straordinario per la comunità umana e politica della Lega siciliana. L'elezione di Raffaele Stancanelli e il dato che sfiora il 10% ottenuto in provincia di Catania ci rendono orgogliosi del lavoro svolto quotidianamente". Così Sudano in una nota.

"Tutto questo - aggiunge la deputata catanese - è stato possibile grazie a un lavoro capillare sul territorio, all'autorevolezza dei nostri candidati che ringrazio per la straordinaria capacità di fare lavoro di squadra e alla fiducia che il segretario Matteo Salvini ha riposto in noi. Un ringraziamento particolare lo voglio riservare a Raffaele Stancanelli per le sfide che ci attendono e che sapremo affrontare insieme".