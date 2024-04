Europee, Cardillo (Fdi): "Come sempre ho dato disponibilità candidatura al mio partito"

A meno di sessanta giorni dalle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, i partiti si accingono alla stesura delle liste. In casa Fratelli d'Italia è intervenuto sul tema Alberto Cardillo, il presidente provinciale catanese del partito di Giorgia Meloni. "In questi giorni molti amici mi chiedono quale sarà la lista che Fratelli d’Italia schiererà alle elezioni europee e se questa vedrà un mio coinvolgimento. Come sapete nei mesi scorsi ho girato tutta la Sicilia, oltre che la provincia di Catania, cosa che in quest'ultima faccio ormai da tanti anni da coordinatore provinciale. Ho trovato tanto affetto, sostegno e stima sincera da una comunità politica che è la famiglia dove sono cresciuto dall'età di 14 anni. Sempre dalla stessa parte, anche quando a percentuali da prefisso telefonico eravamo un po' derisi o dimenticati".

"Oggi mi rivolgo ai miei amici e a tutta la Comunità per dovere di sincerità. Come ad ogni elezione dal 2013 a questa parte ho dato disponibilità alla candidatura al mio partito, questa volta con la possibilità di lavorare ad una battaglia unitaria e comunitaria, portando a Bruxelles il volto di una Comunità giovane nelle facce ma antica nelle Idee, unica ancora in un mondo in rapido disfacimento morale e culturale - dichiara il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Catania - Non so quali saranno le valutazioni del mio partito, alle quali in ogni caso mi rimetterò da buon soldato, e altrettanto chiedo di fare a tutti coloro che guardano con fiducia a Fratelli d'Italia ed in modo particolare ai miei amici di una vita che in questo hanno una responsabilità ulteriore. Ricordiamoci sempre che non lottiamo per le carriere personali ma per l'affermarsi di una destra nazionale, legalitaria, giusta, sociale. Specie in questa battaglia europea, determinante per far tornare l'Italia ad essere baricentro del mediterraneo e quindi dell'Europa intera. Per tanto, cari amici che in questi giorni mi avete subissato d'affetto e incoraggiamento, continuiamo a lavorare per sostenere l'incessante lavoro di Giorgia Meloni per riportare l'Italia dove merita. Quale che sia il destino dei singoli. Noi ci siamo stati e ci saremo sempre. Andiamo avanti!", conclude.