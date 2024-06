Europee, Enzo Bianco (Pd) "Buon risultato di Lupo, ma serve correggere le cose non funzionanti"

"Il risultato complessivo del Partito democratico in Italia va oltre ogni aspettativa. La percentuale stimata nei sondaggi era sensibilmente inferiore, attorno al 20%, è andata bene, molto meglio del previsto". Così il Presidente Nazionale dei LiberalPd Enzo Bianco ha commentato, in un'intervista in una televisione privata, il risultato del Pd alle elezioni europee.

"In Sicilia questo risultato - ha affermato l'ex primo cittadino di Catania - non è stato così positivo anche se ci sono alcuni buoni risultati come quello di Giuseppe Lupo, un risultato di un candidato che ha raccolto un consenso che non andava verso i vertici regionali del partito. La sua è stata vissuta come una candidatura indipendente, innovativa''. ''I candidanti 'ufficiali' sostenuti dalla segreteria del partito hanno avuto un risultato meno brillante, pur trattandosi di persone di grande valore come per esempio Bartolo e Nicita. È stata molto positiva in Sicilia la mobilitazione che c'è stata ma dovremo riflettere seriamente per capire perché c'è questa differenza di tendenza tra l'Italia, anche meridionale, e la Sicilia''. ''Non voglio fare processi né condanne però - ha concluso Bianco - è utile riflettere perché bisogna guardare avanti con ottimismo, correggere le cose che non sono state perfettamente funzionanti e cercare di andare verso la direzione giusta''.