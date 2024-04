Elezioni europee, Ruggero Razza annuncia la propria candidatura

Con un video messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'ex assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ha annunciato la propria candidatura, in quota Fratelli d'Italia, alle prossime elezioni europee, in programma i prossimi 8 e 9 giugno.

"I prossimi cinque anni - dice Razza - saranno importanti: per l'Italia che vuole cambiare l'Europa, come auspicato tante volte da Giorgia Meloni; per la Sicilia che deve contare di più nel Mediterraneo. Per questo ho dato la mia disponibilità a candidarmi alle elezioni europee, nella lista di Fratelli d'Italia".

"Vi ringrazio fin d'ora - aggiunge - per l'amicizia che ho sentito forte in questi giorni. Ma dopo tante indiscrezioni sentivo di rivolgermi direttamente agli amici più cari".

