Elly Schlein, tappa finale a Catania: "I siciliani aspettano risposte sul dramma della siccità"

Ultimo appuntamento in Sicilia prima del voto, ieri sera in piazza Currò, per la segreteria del Partito Democratico Elly Schlein capolista alle europee. Ad attenderla, nello slargo a pochi metri dalla Pescheria, sono in centinaia. Tra loro molti big catanesi del partito: la deputata regionale Ersilia Saverino ed Enzo Bianco, tra gli altri. Ma anche molti amministratori locali e tanti iscritti. Sul palco i candidati alle Europee, Maria Flavia Timbro, Pietro Bartolo, Giuseppe Belvisi, Giuseppe Lupo, Antonio Nicitra. E, a fare gli onori di casa, il segretario regionale e deputato nazionale Pd Anthony Barbagallo e la segretaria provinciale Maria Grazia Leone.

Il segretario regionale, che già in mattinata aveva attaccato il governo nazionale e di riflesso quello regionale, sulla questione delle liste d'attesa nella sanità pubblica locale, ribadisce dal palco che "nel momento in cui la presidente del consiglio Giorgia Meloni comunica in pompa magna un provvedimento per tagliare le liste d'attesa nella sanità, ecco che a Catania c'è la prova dell'inconsistenza di questo centro destra impegnato solo nella propaganda. L'Asp 3, infatti, nei giorni scorsi ha disposto il congelamento di 'qualsiasi attività ordinaria e di recupero delle liste d'attesa fino al 30 giugno', assegnando il personale medico nei pronto soccorso sguarniti dalla mancata proroga del personale".

Sanità, il "decreto fuffa"

Sul tema caldo della sanità interviene anche Schlein, prima firmataria di una proposta di legge sul sostegno finanziario del servizio sanitario nazionale. "Ho trovato veramente grave - ha detto - la presa in giro fatta ieri dal governo di Giorgia Meloni agli elettori a quattro giorni dal voto, presentando un decreto 'fuffa' in cui ritengono di poter abbattere le liste d'attesa senza metterci un euro. Medici e infermieri - ha proseguito - sono già stremati, l'unico modo per abbattere le liste d'attesa è fare come noi chiediamo con un piano straordinario di assunzioni di personale sbloccando il tetto alle assunzioni su cui loro fanno solo vane promesse per l'anno prossimo".

Emergenza idrica

Nell'Isola, unica regione d'Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche, la leader dei democratici non le manda a dire su un tema che agita il settore agricolo siciliano. "Per questa terra non serve negare l'emergenza climatica come fa la destra. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e i siciliani aspettano risposte sul dramma della siccità. Ci sono più di 120 comuni che hanno il razionamento. Non è possibile andare avanti così, con un commissario che, in un anno e mezzo, non si capisce cosa abbia fatto. Ha proposito alcuni interventi. Non ne hanno finanziato uno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Innovazione e futuro

"La Sicilia merita un grande investimento per il futuro. Altri paesi stanno investendo con successo nella filiera delle energie rinnovabili con una programmazione seria e senza lasciare esposti i territori. Non si capisce perché questo governo sia nemico delle rinnovabili, che potrebbero essere un vettore di rilancio per la Sicilia e per il Sud", ha detto la capolista poco prima di salire sul palco del comizio. Travolta dal calore dei suoi, tra bandiere e maxi schermo con i colori dei democratici, Schelin ha concluso ringraziando la squadra dei candidati. "Sono onorata di essere la capolista del Pd nel collegio della Sicilia e della Sardegna, così come del centro, e di accompagnare una squadra meravigliosa che sta facendo una campagna elettorale palmo a palmo in tutto il territorio, portando un messaggio di speranza e di giustizia sociale".