Europee, Giuseppe Conte " 'a fera o luni": bagno di folla tra campagna elettorale e sarcasmo catanese

C'è stata la parte ufficiale, con il leader pentastallato assediato dai cronisti in piazza Stesicoro, pronto a esporre in pillole i cavalli di battaglia della campagna elettorale europea del Movimento Cinque Stelle. E c'è stata la parte off, "a fera o luni", dove l'ex presidente del consiglio dell'era Covid è tornato a essere l'avvocato del popolo, tra strette di mani, cori da stadio e l'immancabile sarcasmo dei catanesi.

Nessun impresentabile in lista

Una visita double face quella del leader del M5s, cominciata sotto il monumento a Vincenzo Bellini con un proclama di onestà, declinato a favore di telecamere. Accanto a lui i candidati alle europee del M5s, il capolista Giuseppe Antoci e la catanese Matilde Montaudo e una miriade di simpatizzanti, così vicini da dare un bel da fare al servizio d'ordine del presidente. "Il Movimento Cinque Stelle non ha candidati impresentabili, non inganna i cittadini mettendo dei nomi che poi non andranno a Bruxelles e a Strasburgo. Io credo che la chiarezza e la linearità di azione siano condizioni imprescindibili per ridare ovviamente dignità alla politica e fiducia ai cittadini", ha esordito Conte. "Noi siamo l'unico partito che non è coinvolto in casi di corruzione da Nord a Sud. Una ragione c'è. Abbiamo regole stringenti che tutti quanti dovrebbero rispettare per scacciare via il marcio dalla politica. Non può essere la soluzione invece attaccare la magistratura, che fa legittimamente il suo dovere e le sue inchieste", ha aggiunto il leader del Movimento.

Reddito di cittadinanza europeo

Alle domande sulla reintroduzione del reddito cittadinanza, Conte ha risposto: "Salario minimo e reddito di cittadinanza non sono un miraggio perchè, se i cittadini ci daranno fiducia, noi in Europa porteremo queste battaglie e rinforzeremo la direttiva sul salario minimo in modo da imporla a questo governo nazionale e alla Meloni, che ha schiaffeggiato quattro milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati". "A livello europeo inoltre - ha aggiunto - porteremo un reddito di cittadinanza schiaffeggiando qui un governo nazionale che ha voltato le spalle facendo lievitare il numero dei poveri assoluti in Italia. Siamo a 5 milioni e 700 mila cittadini che sono in povertà assoluta: un record storico".

Il giro del mercato storico

"Presidenteeee Conte, bravo presidente Conte. Lei presente ma gli altri devono dare di più", lo accoglie all'ingresso del mercato un venditore che ha l'aria di masticare cose di politica. "Diamo tutto noi, quegli altri vi hanno scippato già una parte dei fondi per il Sud, state attenti!", ammonisce l'avvocato del popolo. Da lì in poi per il capo dei pentastellati, un'orgia di selfie e cori, non tutti pilotati dalla claque degli attivisti. "Un presidente c'è solo un presidente" e ancora "Conte sì u nummeru unu" e così via inneggiando. In mezzo al tripudio non mancano le critiche, "Niente avete fatto e niente farete", urla una signora particolarmente accalorata battendo i palmi su una bancarella. "Au c'è Antonio Conte. Chi fa st'annu u Napuli?". "Conte, liberalizza la skunk e la Sicilia diventa ricca", grida insistentemente un giovane con la passione per la botanica fuori legge. Poco più in là, un pragmatico venditore di ciliegie, dopo il passaggio del corteo presidenziale, mormora, "accuntu sta passiata m'ha custatu na chilata di robba". La critica è per chi con la scusa della visita assaggia a piene mani e poi non compra la frutta. Più generoso il venditore di meloni. Ne taglia un pezzo, lo offre a Conte e dice, "presidente qui i meloni li vendiamo".