Elezioni europee, Giorgia Meloni capolista nella circoscrizione Italia Insulare

Fratelli d'Italia ha depositato la lista per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno presso la Corte d'Appello di Palermo. Per la circoscrizione Italia Insulare, che comprende Sicilia e Sardegna, la capolista sarà la premier Giorgia Meloni, come già annunciato. Seguono nell'ordine: Salvatore Deidda (deputato alla Camera e presidente della Commissione Trasporti), Elvira Amata (assessore della Regione Siciliana al Turismo), Massimiliano Giammusso (sindaco di Gravina di Catania e vice presidente regionale dell’Anci), Giuseppe Milazzo (eurodeputato uscente), Ruggero Razza (già assessore della Regione Siciliana alla Sanità), Giusi Savarino (deputato regionale alla terza legislatura) e Alessia Scorpo (imprenditrice della zona aretusea).

"Siamo estremamente soddisfatti – spiegano i coordinatori regionali di FdI Salvo Pogliese e Giampiero Cannella – poiché abbiamo presentato una lista che mette insieme le testimonianze più autorevoli che provengono dai territori e che racchiude diverse sensibilità di grande esperienza, di militanza e della società civile. Un mix di esperienza, competenza e freschezza che sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono in Europa, specie per quanto attiene la tutela dell'agricoltura, del Made in Italy e la gestione dei fenomeni migratori. Fratelli d'Italia offre agli elettori siciliani e sardi una lista competitiva e di grande spessore umano e politico. Siamo convinti che i cittadini premieranno il buon governo di Fratelli d'Italia e ci daranno fiducia per mutuare le nostre battaglie in Europa con voce autorevole".