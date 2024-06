Europee, Cardillo (FdI): "Risultato straordinario a Catania, complimenti a Razza e Milazzo"

"Non è stata una campagna elettorale semplice in una terra dove più di sei elettori su dieci hanno scelto di non scegliere. Non è stato facile a maggior ragione per un partito come il nostro che si fonda su una idea di comunità e non di certo su un elettorato strutturato e organizzato. Questo straordinario primo posto di Fratelli d’Italia nella nostra circoscrizione vale davvero tanto, ed il merito va ai nostri militanti, sostenitori, elettori che hanno voluto sostenere con forza una idea di politica pulita e fattiva sul modello di Giorgia Meloni, che infatti in Sicilia e Sardegna è stata premiata con oltre 242 mila voti di preferenza". È quanto dichiara Alberto Cardillo, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Catania, in relazione ai risultati delle ultime elezioni europee.

"Complimenti ovviamente - continua - ai due eletti Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza che certamente rappresenteranno al meglio la nostra terra al Parlamento Europeo, forti di una netta legittimazione popolare. Ma vanno ringraziati tutti i candidati: Giammusso Massimiliano, Salvatore Deidda Sasso, Elvira Amata, Giusi Savarino e Alessia Scorpo, senza i quali non avremmo potuto raggiungere il risultato dei due seggi netti. Consentitemi, infine, di ringraziare, da presidente provinciale del partito, quanti, nonostante le due candidature catanesi, hanno affrontato una campagna elettorale serrata ma composta. Senza scorrettezze e colpi bassi, comprendendo come le elezioni siano un momento della democrazia importante, ma non finale, non definitivo. Il valore di una competizione sana determina il valore dei competitori e dei loro sostenitori".