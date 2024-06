Elezioni Europee, Pogliese e Cannella: "Fratelli d'Italia premiato per il buon governo"

"Nel collegio dell'Italia Insulare, Fratelli d'Italia è il primo partito. In Sicilia si registra una crescita considerevole, attestandosi al 20,19%. Un aumento in termini percentuali significativo rispetto alle politiche del 2022 (18%) e alle contestuali regionali, con il (15%) che sono le ultime competizioni elettorali con l’espressione delle preferenze e quindi accomunabili alle Europee". Lo affermano i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese e Giampiero Cannella. "Si dimostra come il buon governo nazionale abbia raccolto il consenso dei cittadini siciliani, - continuano i due esponenti di FdI - catalizzato dalla figura di Giorgia Meloni. Porgiamo gli auguri di buon lavoro e felicitazioni a Giuseppe Milazzo e a Ruggero Razza che rappresentaranno Fratelli d'Italia a Bruxelles e avranno il compito di avvicinare l'Europa alla Sicilia conducendo battaglie essenziali per l'agricoltura, il Made in Italy e l'industria. Ci complimentiamo per l'ottimo risultato raggiunto da un giovane e capace amministratore locale come Massimiliano Giammusso, il più votato in provincia di Catania, e che ha dato prova assieme agli altri candidati del radicamento di Fratelli d'Italia sul territorio. Ringraziamo tutti i nostri candidati, gli amministratori locali, i circoli di partito per l'impegno profuso in una competizione non semplice ma che ha visto risultati importanti e un centrodestra in grande crescita".