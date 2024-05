Castelli, La Vardera e capitano Ultimo: "Siamo stati oscurati dalla Rai"

"Siamo stati nelle periferie di Catania, a Librino. Nella città del sindaco Trantino, esponente del partito di Giorgia Meloni. Ecco, come spesso accade in questo periodo la Rai nei tg nazionali e nelle trasmissioni di informazione, nonostante sia stata segnalata l’iniziativa, ha deciso di non presentarsi e oscurare, ancora una volta, la lista 'Libertà'. Forse mettere in evidenza il degrado delle periferie non fa comodo a questo governo. Noi tuttavia siamo qui, a parlare con le persone che vivono in un quartiere dimenticato, abbandonato a se stesso e stracolmo di spazzatura". Lo sottolineano in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, formazione politica siciliana, Ismaele La Vardera, vicepresidente della commissione antimafia all’Ars e capitano Ultimo, all'anagrafe Sergio De Caprio, candidato alle europee nella circoscrizione Sud con "Libertà".