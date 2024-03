Elezioni europee, Lombardo (Mpa): "Io candidato? Mai e poi mai"

"Io candidato alle Europee? Mai è poi mai", parole di Raffaele Lombardo, oggi a margine della conferenza stampa, tenutasi nella sede del Movimento per l'autonomia in piazza Galatea, per annunciare l'adesione del Mpa al "Grande Satyagraha" di "Nessuno Tocchi Caino".

L'affermazione categorica dell'ex presidente della Regione arriva per smentire il "mai dire mai", pronunciato da Lombardo qualche giorno fa e che era sembrato un'apertura al ritorno, se eletto, del padre del Mpa a Bruxelles. "Io molto spesso, forse sbaglio, ci metto più di un pizzico di ironia nelle mie risposte e poi va a finire che si crea l'equivoco", spiega l'ex presidente della Regione, prima di passare al capitolo alleanza con a Lega.

"Con loro c'è sottoscritto, un patto federativo. Un patto federativo non vuol dire né appartenenza né confluenza. Ci si deve trovare nei momenti importanti. Sul piano programmatico, noi ci auguriamo che i mille ostacoli che chiunque sta mettendo per la realizzazione del ponte, che è da sempre una nostra bandiera, non arrivino a buon fine e che questo benedetto ponte veda la luce". Sempre sul piano delle convergenze programmatiche con la Lega, si collocano le dichiarazioni di Lombardo sull'autonomia differenziata: "Si tratta di un tema che è controverso e che va studiato bene. Vediamo come uscirà il disegno di legge, noi non siamo pregiudizialmente contrari. Si cerca invece di usare questo tema politico in modo strumentale ed è strano che lo facciano i partiti della sinistra che hanno voluto la riforma nella Costituzione che consente l'autonomia differenziata".

Bocca cucita, infine, sui nomi dei possibili candidati autonomisti alle prossime europee. "Ne parleremo, ci sono tante cose in discussione. Tutti i partiti, in tutti i movimenti, discutono fino all'ultimo momento per presentare la lista giusta".