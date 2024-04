Elezioni europee, Lombardo (Mpa): "Voteremo Caterina Chinnici, è lei la nostra candidata"

"Il voto per le Europee vale perché dopo queste consultazioni bisognerà rivedere le cose anche all'interno del governo regionale. Non ci si potrà limitare a dire che bisogna cambiare tre o quattro assessori. Si dovrà guardare ai numeri". Lo ha detto il leader del Movimento per l'autonomia, Raffaele Lombardo, a Catania, intervenendo a un incontro tra i quadri dirigenti del movimento nella provincia etnea.

"All'indomani delle elezioni regionali noi siamo stati penalizzati ingiustamente perché, nonostante avessimo conquistato il 6,8%, abbiamo ottenuto quattro deputati all'Ars", ha aggiunto Lombardo che ha poi rivelato un retroscena dell'incontro avuto a Roma con il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del quale è stato sottoscritto un patto con gli azzurri in chiave Europee.

"In quella occasione è stato preso un impegno solenne in base al quale, se il Mpa conquisterà un quinto deputato all'Ars, potrà esprimere un secondo assessore nella giunta regionale", ha dichiarato Lombardo che ha poi ufficializzato l'appoggio elettorale alle prossime Europee alla candidata di Forza Italia Caterina Chinnici.

''Caterina Chinnici è una persona indipendente che non appartiene ad alcuna corrente, è lei la nostra candidata e per lei il nostro impegno deve essere forte e grande e viviamo questa scelta come un grande onore per noi. Noi voteremo Caterina Chinnici, il nostro candidato è lei, noi non interferiamo nelle competizioni interne di un partito che non è il nostro. Abbiamo meno di due mesi di duro, durissimo impegno elettorale''. ''Diamo il massimo e il meglio per il nostro movimento - conclude l'ex Governatore - per la Sicilia, per la Chinnici e per l'Europa".