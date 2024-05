Elezioni Europee, partito da Catania il tour elettorale dei candidati M5S

“Troppi scandali stanno travolgendo la politica negli ultimi tempi, sembra di essere tornati agli anni di Mani pulite, l'asticella della moralità si è abbassata troppo e questo non possiamo più permetterlo. Per questo con Antoci e con gli altri candidati vogliamo mandare un segnale forte e chiaro a tutti i siciliani: l'etica in politica, che è sempre stata nel Dna del Movimento, va assolutamente recuperata”. Lo ha detto oggi a Catania il coordinatore regionale per la Sicilia del M5S Nuccio di Paola in occasione della prima tappa del tour “La Sicilia che conta in Europa” che toccherà tutte le province dell'isola in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

“È ovvio – ha aggiunto Di Paola - che in questo contesto i cittadini si allontanino sempre più dalla politica e e questo non possiamo permetterlo. Per questo il nostro compito deve essere quello di parlare ai cittadini e ricordare loro che sono molti di più i motivi per andare alle urne che quelli per disertarle, lasciando campo libero alla Meloni e alla destra che giorno dopo giorno stanno demolendo il welfare e la sanità, affossando l'Italia e il Meridione in particolare".

All'incontro con i cittadini a Catania, oltre a Di Paola, erano presenti tutti i candidati: Giuseppe Antoci (capolista), Patrizio Cinque, Antonella Di Prima, Virginia Farruggia, Antonino Randazzo e Matilde Montaudo e vari rappresentanti Cinquestelle nelle istituzioni.

Queste le prossime tappe: 7 maggio, Palermo, dalle ore 18 alle ore 20, Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola; 8 maggio, Alcamo, ore 17.30, Cittadella dei giovani in via Ugo Foscolo 1; 10 maggio Agrigento; 11 maggio Caltanissetta ed Enna: 12 maggio Modica, mattina; 12 maggio, Siracusa, ore 18,30 Tempio di Apollo;19 maggio, Messina.