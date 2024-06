Europee, Salvini a Catania: "L'Europa ti entra in casa ma non difende i confini"

Tappa elettorale catanese per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Ad accoglierlo, puntualissimo all'arrivo come raramente capita nei tour de force elettorali, c'è lo stato maggiore della Lega etnea: i parlamentari Valeria Sudano e Anastasio Carrà, la parlamentare europea uscente e ricandidata Annalisa Tardino, Luca Sammartino, ex assessore regionale all'agricoltura, costretto al "pit stop" dalla magistratura e Raffaele Stancanelli, che leghista "strictu sensu" non è. Ma che, da navigato uomo politico, sta provando a giocarsi la rielezione a Bruxelles, anche al di fuori di quella che fino a ieri è stata la sua comunità politica di riferimento. Insieme ai maggiorenti della Lega, sul palco c'è anche Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e leghista di punta della squadra del "capitano".

Il ministro arriva giusto in tempo per sentire le parole del suo ex assessore, al quale, guarda caso, aveva riconfermato la sua fiducia qualche minuto prima davanti ai microfoni dei media. "'Sono qui apposta, perché ritengo che Luca Sammartino sia stato un ottimo assessore e che debba continuare a esserlo", ha detto Salvini ai cronisti. Concetto poi ribadito dal palco. "Gli amici non si abbandonano", ha affermato tra gli applausi del folto pubblico del teatro.

"L'Europa ti entra in casa"

Il tema europeo è stato affrontato da difensore degli interessi del Paese. Lo slogan elettorale della Lega è chiaro, "Più Italia meno Europa". E così il ministro spiega: "Per i siciliani può cambiare la vita se cambia l'Europa. L'Europa ti entra in casa, ti entra in negozio. Dico casa perché dalla direttiva 'green' arriva una tassa sulla casa dei siciliani mentre proprio oggi entra in vigore il 'salva casa', che libera le stanze dei siciliani dalla burocrazia: chi domani andrà in comune e ha una piccola irregolarità o difformità interna come un soppalco o una veranda potrà sanare o regolarizzare". E poi: "L'Europa è quella che non muove un dito per difendere i confini. Lampedusa è terra di sbarco"

Governo unito e compatto fino al 2027

Che uno dei politici di questa campagna elettorale è il riverbero dei risultati della tornata europea sulla tenuta e la composizione del governo italiano, è risaputo. Sulla questione il ministro è chiaro, "il governo italiano andrà avanti unito, compatto e coerente fino al 2027. Io sono contento perché sento voglia di Lega, sento una buona aria per la Lega e penso che aumenteremo rispetto alle elezioni politiche in Sicilia e in tutta Italia, però per gli equilibri comunali regionali e nazionali non cambia nulla".

Guerra: "Mai nel nome degli italiani"

Sulla intricata situazione internazionale e sulla recente presa di posizione del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholt, Salvini è categorico così come lo era già stato sui social: "Mai nel mio nome, in quello dell'Italia e degli italiani. Abbiamo aiutato l'Ucraina fin dal primo minuto dell'aggressione. Abbiamo accolto tante donne e bimbi in fuga dall'Ucraina ma non un solo missile, non un solo proiettile italiano deve andare a colpire, a bombardare e uccidere in Russia. Non siamo in guerra contro nessuno aggiunge e mi preoccupano molto questi bombaroli, questi guerrafondai in giro per il mondo che parlano con leggerezza di qualcosa che rischia di avvicinarsi alla Terza Guerra Mondiale''. ''Quindi - conclude - aiutare a difendersi sì. Essere complici di una guerra che rischia di essere devastante no".