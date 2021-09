Elezioni Giarre, Forza Italia: “Patanè migliore proposta per buona amministrazione e sviluppo”

“Dopo un percorso di rafforzamento del partito in città, Forza Italia ha portato avanti in questi mesi un confronto costante con gli alleati del centrodestra e diverse forze civiche per giungere, alle Amministrative, al lancio di un progetto di sviluppo e risanamento per Giarre. Rimane questa la sfida che, da moderati e riformisti, vogliamo giocare nell’interesse dei giarresi e di un Comune fra i più strategici della provincia, al netto del mutato quadro politico cittadino. Rintracciamo, adesso, nella proposta civica del candidato sindaco Leo Patanè le migliori fondamenta per dare a Giarre quella stagione di buona amministrazione attesa da tempo. Il simbolo azzurro sarà sulla scheda, per offrire all’elettorato liberale e popolare una naturale casa politica ed essere protagonisti del rilancio della città”. Lo rendono noto l’on. Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, e il commissario locale FI on. Alfio Papale, a proposito della scadenza elettorale del 10/11 ottobre prossimo a Giarre.