Musumeci risponde a Salvini: "La Lega decida se stare al governo o lasci, basta ambiguità"

Il governatore replica al leader del Carroccio, che ha lanciato la volata al segretario siciliano Nino Minardo per la presidenza della Regione: "Se vuole costruire una prospettiva alternativa a questo esecutivo, si assuma la responsabilità di uscirne. Così si favorisce la sinistra, io non mi farò delegittimare"

"Se la Lega vuole costruire una prospettiva alternativa a questo governo regionale si assuma la responsabilità di uscirne e ci ritroveremo certamente più uniti dopo, quando - fallita ogni velleitaria ipotesi di favorire la sinistra con una divisione tra noi - si comprenderà che la prospettiva di rinnovamento dell’Isola passa dagli uomini che hanno la responsabilità di favorire il cambiamento. Non si può continuare a stare in un governo e contemporaneamente lavorare per logorarlo".

Così il governatore Nello Musumeci replica a Matteo Salvini, che in un'intervista al quotidiano La Sicilia ha lanciato la volata al segretario siciliano della Lega Nino Minardo per la presidenza della Regione. "Le dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini - prosegue Musumeci - non possono cadere nel silenzio. Di primo acchito verrebbe da dire che appaiono stravaganti per chi dovrebbe avvertire una responsabilità diversa, di guida della coalizione tutta. Capisco la volata da tirare al suo partito, ma dichiarare di volere il sindaco di Palermo, quello di Catania e il presidente della Regione non dovrebbe portare a prendere seriamente la pretesa".

"Tuttavia - conclude Musumeci - per chi ha la mia storia, c’è un profilo non trascurabile: delegittimare il presidente della Regione eletto direttamente dai siciliani, mentre lavora in una fase storica di crisi, indebolisce l’istituzione e danneggia la Sicilia. Ho rispetto di tutte le forze politiche e non sarò certo io a dividere il centrodestra, ma non sono più disposto a tollerare ambiguità". Parole, quest'ultime, che potrebbero aprire una crisi politica a Palazzo d'Orleans, dove la Lega conta un esponente nella Giunta regionale, ossia l'assessore ai Beni culturali Alberto Samonà.