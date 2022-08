Elezioni, Peppe Provenzano ed Anthony Barbagallo saranno i capilista alla Camera

Il vice segretario nazionale del Pd, Peppe Provenzano, sarà capolista nel proporzionale in due collegi per la Camera in Sicilia: Camera Sicilia 1 e Camera Sicilia 2. Nel primo collegio Provenzano sarà seguito dall'ex deputata e neo consigliera comunale di Palermo Teresa Piccione, dal deputato uscente Carmelo Miceli e dall'ex consigliera comunale di Palermo Milena Gentile. Nel secondo collegio, oltre all'ex ministro per il Sud, ci sono Giovanna Iacono e Gianluca Nuccio.

I nomi sono stati ufficializzati dal Pd Sicilia. Alla Camera Sicilia 2 ci sono Stefania Marino, capogruppo dem al consiglio comunale di Enna, Giacomo D'Arrigo e Simona Caudo. Per la parte orientale dell'Isola, allla Camera Sicilia 2, capolista Valentina Scialfa, seguita da Cristina Buffa e Francesco Laudani. Nel collegio 3 della Sicilia orientale il capolista è l'attuale segretario regionale dem Anthony Barbagallo, seguito da Glenda Raiti e Giuseppe Calabrese.

Per quanto riguarda il Senato, capolista al Sicilia 1 sarà l'ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan, seguita dall'esperto deputato regionale Antonello Cracolici, da Adriana Palmeri e dal sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi. In Sicilia orientale correranno nell'ordine: Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte e Antonella Russo. Indicati anche i nomi per le sfide nei collegi uninominali: l'uscente Erasmo Palazzotto giocherà la sua partita alla Camera Sicilia 1, Gigi Bellassai alla Camera Sicilia 2. Un collegio uninominale anche per Valentina Scialfa, Giuseppe Arena e Felice Calabrò.

"Per qualcuno è una sfida impossibile, io ho scelto di vincerla - ha scritto su Twitter il deputato dem Erasmo Palazzotto -. Sarò il candidato del Partito democratico e della coalizione progressista nel collegio uninominale di Palermo. Rimetteremo al centro il lavoro, i diritti, l'ambiente. Vinceremo le prossime elezioni partendo dalla Sicilia".