Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 12 in Sicilia

Secondo i dati del Viminale, aggiornati alle 13.55 del 25 settembre, nell'area metropolitana di Catania (58 comuni su 58) alle ore 12 l'affluenza al voto per le elezioni politiche e regionali 2022 è stata del 14,96%. A Catania il dato sale al 15,5%. Il dato più alto si registra a Sant'Agata Li Battiati, con il 21,23%.

In Sicilia l'affluenza si attesta intorno al 14,77%, secondo i dati del Viminale riferibili alla rilevazione di mezzogiorno in tutti i 391 Comuni dell’Isola. In linea con le precedenti Politiche quando il dato fu del 14,28%. Il prossimo aggiornamento, per quanto riguarda l'affluenza degli elettori, sarà alle ore 19.