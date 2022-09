Elezioni, il dato dell'affluenza alle ore 19 in Sicilia e nella provincia etnea

Il secondo dato dell'affluenza registrato alle ore 19:00 (20,19% ancora parziale) per le regionali è in calo rispetto a quello delle precedenti elezioni. Su 984.477 elettori nella provincia etnea, a votare sono stati in 198.807. Nel 2017, infatti, nella provincia di Catania la percentuale è stata del 39,75%. Per quanto riguarda le politiche, l'attuale affluenza è stata del 42,88 per cento rispetto alle precedenti che avevano raggiunto il 46,92 per cento.

REGIONALI

25 settembre 2022, 19:00 Elezioni Regionali 2017

ore 19:00 Elettori Votanti % Elettori Votanti % Aci Bonaccorsi 3.018 0 0% 2.915 1.515 51,97% Aci Castello 16.101 0 0% 16.193 7.793 48,13% Aci Catena 23.769 3.404 14,32% 24.140 11.053 45,79% Aci Sant'Antonio 15.323 6.399 41,76% 14.956 7.207 48,19% Acireale 45.506 20.744 45,59% 45.765 22.591 49,36% Adrano 35.484 9.689 27,31% 35.534 11.102 31,24% Belpasso 23.499 0 0% 22.848 10.255 44,88% Biancavilla 21.498 0 0% 21.537 7.677 35,65% Bronte 19.254 5.852 30,39% 19.007 6.417 33,76% Calatabiano 5.404 1.839 34,03% 5.362 1.778 33,16% Caltagirone 34.541 10.463 30,29% 34.842 15.457 44,36% Camporotondo Etneo 4.061 1.910 47,03% 3.968 2.120 53,43% Castel di Judica 4.205 1.704 40,52% 4.280 1.800 42,06% Castiglione di Sicilia 4.147 0 0% 4.186 1.077 25,73% Catania 261.180 100.626 38,53% 264.764 97.598 36,86% Fiumefreddo di Sicilia 8.985 3.248 36,15% 9.054 2.969 32,79% Giarre 24.887 8.784 35,3% 24.910 8.853 35,54% Grammichele 14.423 3.801 26,35% 14.235 3.501 24,59% Gravina di Catania 21.782 9.999 45,9% 21.784 10.155 46,62% Licodia Eubea 3.644 745 20,44% 3.582 828 23,12% Linguaglossa 5.979 1.877 31,39% 5.435 1.872 34,44% Maletto 4.728 1.223 25,87% 4.702 1.341 28,52% Maniace 3.044 1.163 38,21% 2.969 1.253 42,2% Mascali 12.963 4.804 37,06% 12.613 5.303 42,04% Mascalucia 26.873 11.416 42,48% 26.121 12.442 47,63% Mazzarrone 2.888 0 0% 2.972 915 30,79% Militello in Val di Catania 8.146 2.366 29,04% 8.196 3.058 37,31% Milo 1.052 368 34,98% 1.032 442 42,83% Mineo 7.247 0 0% 7.408 1.555 20,99% Mirabella Imbaccari 9.291 1.585 17,06% 9.153 1.755 19,17% Misterbianco 40.569 17.187 42,36% 40.255 16.830 41,81% Motta Sant'Anastasia 9.961 4.190 42,06% 9.749 4.589 47,07% Nicolosi 6.557 0 0% 6.361 3.099 48,72% Palagonia 15.513 4.098 26,42% 15.586 4.646 29,81% Paternò 40.594 15.396 37,93% 41.325 15.756 38,13% Pedara 12.750 5.695 44,67% 12.103 6.221 51,4% Piedimonte Etneo 4.547 1.430 31,45% 4.500 1.577 35,04% Raddusa 3.859 800 20,73% 3.834 1.190 31,04% Ragalna 3.556 1.567 44,07% 3.330 1.732 52,01% Ramacca 10.466 3.314 31,66% 10.294 3.781 36,73% Randazzo 11.563 3.741 32,35% 11.634 3.655 31,42% Riposto 13.800 5.552 40,23% 13.699 5.376 39,24% San Cono 3.592 0 0% 3.536 813 22,99% San Giovanni La Punta 19.927 8.981 45,07% 19.290 9.738 50,48% San Gregorio di Catania 9.940 0 0% 9.886 5.319 53,8% San Michele di Ganzaria 4.301 1.008 23,44% 4.291 1.018 23,72% San Pietro Clarenza 6.555 0 0% 6.260 3.018 48,21% Sant'Agata Li Battiati 8.162 0 0% 8.228 4.327 52,59% Sant'Alfio 1.622 531 32,74% 1.647 576 34,97% Santa Maria di Licodia 6.698 2.549 38,06% 6.613 2.463 37,24% Santa Venerina 7.400 2.912 39,35% 7.332 3.473 47,37% Scordia 15.833 4.972 31,4% 16.033 5.274 32,89% Trecastagni 9.532 4.319 45,31% 9.044 4.671 51,65% Tremestieri Etneo 17.008 0 0% 17.106 8.608 50,32% Valverde 6.658 0 0% 6.489 3.190 49,16% Viagrande 7.486 3.312 44,24% 7.176 3.388 47,21% Vizzini 4.785 2.042 42,68% 7.955 2.246 28,23% Zafferana Etnea 8.321 3.402 40,88% 8.267 3.796 45,92%

POLITICHE

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19