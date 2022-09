Corsa alla Regione, Giuseppe Conte sbarca oggi a Catania

Partirà oggi con un comizio a Catania, alle 21:30 in piazza Palestro (Fortino), la tre giorni del presidente M5s Giuseppe Conte in Sicilia. Il tour si chiuderà sabato, alle 22, a Palermo, con un comizio in piazza Verdi. Previste tappe in tutte le province. Oltre a quelli di Catania e Palermo, il programma di Conte prevede un terzo comizio, venerdì 16 a Gela (alle 21, in piazza Umberto I), città del candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola. Per il resto incontri con la cittadinanza in altre sei città delle restanti province: il 16 a Messina, Siracusa, Marina di Ragusa (oltre a Gela) e sabato 17, prima della chiusura di Palermo, a Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

"L'arrivo di Conte - dice Di Paola - può darci quella spinta in più che occorre per convincere gli indecisi e vincere l'importantissima partita che si gioca in Sicilia: Conte è amato dalle persone che ogni giorno di più capiscono che un voto dato a lui e al M5s è un voto dato a se stessi. La nostra agenda è tutta votata a intercettare i bisogni delle persone, sulla vera difesa dell'ambiente e sulla legalità, in un momento in cui rischiamo di dare le chiavi della Regione a Schifani, imputato in un importante processo, cosa che dobbiamo assolutamente evitare. L'unico voto utile è quello dato a noi".