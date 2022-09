Elezioni in Sicilia, exit poll presidente della Regione: Schifani avanti, De Luca secondo

Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani avrebbe vinto le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va da 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti davanti al secondo, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28 percento. Segue la candidata di Pd-Cento passi, Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5 per cento, quindi il candidato del M5s Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall'1,5 al 3,5%.

Politiche, primi exit poll: centrodestra in vantaggio al 41-45%

I primi exit poll Opinio Rai per il Senato:

Centro destra 41%-45%

Centro sinistra 25,5% 29,5%

M5s 13,5-17,5%

Terzo Polo 6,5-8,5%