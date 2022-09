Regionali, Cuffaro: "Abbiamo ricostruito la DC senza finanziatori"

“La DC sta partecipando a questa competizione elettorale con liste tutte nuove composte da donne e giovani motivati e preparati, animati da grandissima passione, coraggio e forti di tanto rigore morale. In pochi mesi abbiamo ricostruito la Democrazia Cristiana col solo nostro impegno e sacrificio, senza finanziatori e con l’unico contributo degli iscritti”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro. “Tutto questo – continua - non occupando posti di potere e ruoli Istituzionali, senza governo e sottogoverno, ma forti delle nostre idee. Parliamo con le persone spiegando il nostro progetto e, soprattutto, ascoltiamo i siciliani rendendoli partecipi e protagonisti. La politica necessita di disponibilità verso l’altro e di una nuova frontiera di umanità, rispetto delle Istituzioni, servizio verso la società, amore per la famiglia, futuro per le nuove generazioni. La Dc è un partito che cresce, vi fanno parte dirigenti che lavorano e candidati che incontrano tutto il giorno la gente spiegando loro che chi sceglie la Democrazia Cristiana non vota per un nome ma per l'idea, per il progetto e i valori. Questa è la ricetta per far vincere la DC e far vincere le cose che contano”, conclude Cuffaro.