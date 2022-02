Totò Cuffaro inaugura la "Casa della Democrazia Cristiana Nuova"

"Sono favorevole al sistema elettorale nazionale proporzionale per riportare la gente a votare". Cosi Salvatore Cuffaro, commissario regionale della DC Nuova, all'inaugurazione, in piazza Bellini, a Catania, della prima sede di 'Casa della Democrazia Cristiana Nuova'. "La politica nazionale di oggi vive l'anomalia di basarsi su un sistema elettorale maggioritario, ragionando come se fossimo in un sistema proporzionale - aggiunge - E questa è una anomalia. C'è nel Paese la voglia di tornare a essere protagonisti. Il sistema proporzionale riporta nel sistema elettorale una idea. Se riportiamo i simboli, quelli che hanno una storia e un valore, nella scheda elettorale, tanta gente tornerà al voto. Questo si può fare in un sistema elettorale dove non solo si sceglie un partito, ma anche una persona da cui farsi rappresentare".