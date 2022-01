Presidenza della Regione: M5S smentisce Giarrusso e Barbagallo (Pd) vuole le primarie

Da uno dei suoi salotti tv preferiti l'eurodeputato Dino Giarrusso ha lanciato la sua "pazza idea": concorrere alle prossime regionali da candidato presidente. Non si sa se quella della ex Iena sia stata una boutade per vedere "l'effetto Giarrusso" o un modo per sparigliare le carte ma pare che la mossa non sia stata concordata né con Conte né con lo stato maggiore pentastellato. Infatti a stretto giro è arrivata una secca smentita dal parte del Movimento con una nota che non lascia spazio ad equivoci: Giarrusso non è il candidato unitario dei pentastellati ma la sua uscita è derubricata a una "iniziativa personale".

"In merito alle dichiarazioni dell'europarlamentare Dino Giarrusso che si è dichiarato disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, durante la trasmissione L'Aria che tira, su La7, si chiarisce che si tratta di un'iniziativa assolutamente personale non concordata con i vertici del Movimento. Non sono ancora decise le modalità delle candidature e qualsiasi anticipazione in questo senso risulta fuori luogo", recita così la nota dei pentastellati.

Se da una parte arrivano le precisazioni dall'altra vi sono anche i supporter di Giarrusso che esultano. Come l'attuale consigliera comunale di Catania Lidia Adorno - già candidata a sindaco - che ha manifestato il suo appoggio all'ex Iena: "L'anno inizia con una buona notizia. L'abbiamo appresa in Tv pochi minuti fa: la disponibilità di Dino Giarrusso a candidarsi a Presidente della Regione Siciliana. La Sicilia ha bisogno di persone libere e competenti e il M5S da' ancora una volta prova di non sottrarsi al confronto e alle sfide proveniente da altre forze politiche. La partecipazione dal basso, la democrazia diretta sono da sempre il nostro faro, a cui tendere e ispirarsi, il MoVimento in cui sempre ho creduto. Non abbiamo nulla da temere, siamo ben rappresentati e possiamo raccogliere a viso aperto il guanto lanciato da altri. Ce la possiamo fare e ce la faremo! Che la parola torni nelle mani dei cittadini. Io sono pronta!".

Giarrusso rappresenta un'area vasta del Movimento, molto legata a Conte ma con forti accenti sulle "origini" dei pentastellati. Area che è entrata spesso in rotta di collisione con alcuni big storici come Giancarlo Cancelleri e la mossa dell'eurodeputato potrebbe rappresentare un "detonatore" per i già delicati equilibri del Movimento che in Sicilia ha perso diversi deputati regionali - transitati nella componente di Attiva Sicilia - nonché diversi parlamentari. Non a caso a Catania vi sono tanti big che hanno abbandonato il Movimento, basti pensare a Simona Suriano (espulsa per la mancata fiducia a Draghi), a Tiziana Drago (approdata in FdI), a Mario Giarrusso (adesso vicino a ItalExit).

Il Pd che cerca di orchestrare una candidatura unitaria e autorevole per contrastare il centrodestra adesso sta alla finestra. Nel valzer dei candidati ci sono Claudio Fava, già da tempo, e Dino Giarrusso. Altri nomi emergeranno ma Anthony Barbagallo, contattato da Catania Today, ripete il suo mantra delle primarie: "Abbiamo preso atto delle ultime notizie arrivate ma attendiamo l'ufficializzazione del Movimento Cinque Stelle. Con l'adesione poi del Movimento Cinque Stelle possiamo pensare alle primarie: il Pd è la casa naturale del confronto e quindi delle primarie di coalizione per esprimere il miglior candidato. Occorre che formalmente il M5S dia questa disponibilità".

Probabilmente i giri di valzer, in attesa delle primarie che si potrebbero tenere a primavera, saranno ancora diversi e con svariati interpreti.