Elezioni regionali, Musumeci incontrerà Cuffaro a Catania

Una delegazione della Democrazia Cristiana Nuova, guidata dal commissario regionale ed ex governatore Salvatore Cuffaro, incontrerà venerdì prossimo, alle 12, il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, al PalaRegione di Catania. "Riconosciamo e apprezziamo la sensibilità del presidente della Regione nel volere incontrare la DC Nuova, partito che sta crescendo anche se in atto non è componente della coalizione di governo", dice Cuffaro, spiegando che "con Musumeci vorremmo ragionare su ciò che è utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una coalizione che credo sia importante che rimanga unita e coesa".

Si parlerà delle prossime elezioni regionali e di possibili alleanze in vista del voto. Il presidente Musumeci è forte del sostegno di Fratelli d'Italia e del suo movimento Diventerà Bellissima mentre sono pià "tiepidi" gli alleati di Forza Italia, Lega e Autonomisti. Riuscirà il centrodestra a trovare la quadra?