Elezioni regionali, Salvo Grasso candidato nella lista del PD

Salvo Grasso, segretario cittadino del PD di Palagonia, sarà uno dei componenti della lista dem a sostegno di Caterina Chinnici. Grasso, palagonese classe 1988, ha quindi deciso di rispondere "alla chiamata" del partito per le prossime competizioni regionali del 25 settembre. "Dopo un periodo di consultazione con la base del partito e con i vertici regionali e nazionali - dice Grasso - annuncio la mia candidatura all'Ars. Il mio percorso politico inizia sin da ragazzino: a 15 anni mi sono tesserato per la prima volta con Rifondazione Comunista dove ho militato per più di dieci anni, ricoprendo vari ruoli provinciali nelle giovanili. Fino al 2012 quando, a soli 23 anni, sono stato eletto presidente del consiglio comunale di Palagonia. Per me un grande onore e questo passo suggella un percorso politico". Infatti Grasso nel 2013 ha aderito a Sel facendo parte dell'esecutivo provinciale sino al 2017 quando il partito si scioglie e nasce Sinistra Italiana. Partito nel quale, ricopre la carica di segretario provinciale candidandosi successivamente nelle liste dei Cento Passi alle regionali del 2017. Oggi ci riprova candidandosi nelle liste del Pd a sostegno della candidata Caterina Chinnici. "La mia idea - spiega il candidato - è quella di farmi portavoce delle esigenze del mio territorio. Amo il mio paese e darò una mano al mio partito anche per rappresentare i braccianti agricoli, i lavoratori e tutti coloro che hanno difficoltà economiche. Ma non solo - mi candido per farmi portatore delle istanze della nostra agricoltura. I prodotti tipici, come gli agrumi, devono essere tutelati sempre di più dalla Regione. Per le migliaia di famiglie dimenticate dalla politica, per i giovani e per gli studenti. Vorrei infatti che il diritto allo studio fosse completamente gratuito per le fasce meno abbienti". "Lo faccio per tutti i precari della scuola agli enti locali per risolvere il nodo dei rifiuti delle discariche di Motta, e per trasformare la nostra provincia. Nella fattispecie vorrei che il Calatino diventi patria della cultura, della agricoltura, e della accoglienza". "Credo che in questi anni la figura del deputato regionale si sia allontanata dal suo ruolo principale quello cioè di essere a stretto contatto con i problemi quotidiani della gente. La politica è bella e chi la esercita deve dare risposte concrete ai problemi reali della nostra terra", conclude Grasso.