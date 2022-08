Lidia Adorno si candida alle elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle

La consigliera comunale Lidia Adorno si candida, con il Movimento 5 Stelle, alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. "È un onore per me potere rappresentare nella provincia di Catania, il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Le battaglie condotte al consiglio comunale - dichiara - dalla denuncia dei cosiddetti 'bagni d'oro' al risparmio dei fitti passivi, contro l'inadeguatezza della raccolta dei rifiuti, le denunce urbanistiche, la Playa libera, rappresentano l'azione politica che intendo percorrere anche a Palermo. Mettendo al centro le istanze dell'intero territorio etneo nel solco tracciato dal nostro Presidente Giuseppe Conte. Cercherò di fare, come in questi ultimi quattro anni da portavoce al consiglio comunale di Catania, da tramite tra il cittadino e le istituzioni, a disposizione dell'intera comunità".