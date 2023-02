Elezioni Riposto, fronte progressista compatto a favore di Claudia D’Aìta sindaco

Fronte progressista compatto a Riposto per la candidata sindaco, Claudia D’Aìta. A dichiarare l’appoggio a D’Aìta sono oggi il Partito Democratico, Sinistra Italiana e l’associazione civica Siamo per Riposto.

“Il circolo del Partito Democratico di Riposto, in sintonia con le scelte del Coordinamento Progressista Ripostese, sostiene convintamente la candidatura a sindaco di Claudia D’Aìta, ritenendo che la stessa possa rappresentare un punto di svolta democratica per la città e un'opportunità di rilancio sostenibile per l'intero territorio”, afferma la coordinatrice cittadina del Partito Democratico, Linda Auditore.

Sostegno convinto anche da Lea Messina di Sinistra Italiana, “La candidatura D’Aìta scaturisce da un percorso virtuoso che il Coordinamento Progressista Ripostese ha iniziato da anni. Riposto, per essere guidata a riappropriarsi del suo futuro non potrebbe trovare di meglio dello sguardo lungimirante di una giovane donna, professionalmente e politicamente affermata. Siamo sicuri che la candidatura di Claudia D’Aìta costituisca un valore aggiunto in grado di convogliare in questo ambizioso progetto nuovi e numerosi soggetti”.

Adesione e sostegno del progetto D’Aìta anche dal mondo dell’associazionismo, “Siamo per Riposto è con Claudia D’Aìta. Riconosciamo in lei le qualità morali e le competenze necessarie per guidare un progetto moderno che possa coniugare sviluppo del territorio, attenzione all'ambiente e alla società nel rispetto dei valori della nostra tradizione democratica”, fa sapere Michele Di Martino dell’associazione Siamo per Riposto.

Le adesioni al progetto “Cambia Riposto”, di Claudia D’Aìta, da parte del Pd, Sinistra Italiana e Siamo per Riposto, arrivano a poche ore di distanza da quella dell’associazione Spazio Zero che ha ritirato la candidatura a sindaco di Sebastiano Bergancini in favore di D’Aìta.

“Sono felice delle adesioni convinte a un progetto moderno e ad ampio respiro la nostra città. Abbiamo bisogno di idee, sostegno e visione per costruire la Riposto dei prossimi anni”, dichiara Claudia D’Aìta. “Il nostro progetto è aperto e mi auguro che arrivino tante altre adesioni, da partiti, associazioni, cittadini, giovani, moderati e forze vive del territorio. Per cambiare in meglio Riposto dobbiamo essere in tanti, con buona volontà e amore per la nostra città”, conclude D’Aìta.