Elezioni europee e comunali, il dato dell'affluenza alle ore 23 a Catania e nelle 4 province

Ieri alle ore 15 si sono aperte le urne per l'election day. A Catania, così come in tutta Italia e in tutti i Paesi dell'Ue, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo.

Contemporaneamente in 4 comuni del Catanese gli elettori sono chiamati ai seggi per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Per la provincia di Catania si eleggeranno nuovi sindaci e nuovi Consigli nei comuni di: Aci Castello, Ragalna, Motta Sant'Anastasia e Zafferana Etnea.

Alle ore 23 di sabato, dopo le prime 8 ore di voto, alle Europee, nei 58 Comuni del Catanese, ha votato il 9,97% degli aventi diritto. Nel capoluogo etneo ha votato solo l'8,93%.

Amministrative

Nei 4 Comuni chiamati a eleggere il primo cittadino su 38.270 aventi diritto hanno votato 8.790, pari al 22,97%. L'affluenza maggiore si è registrata a Ragalna (29,09%), +12,35% rispetto alle Amministrative precedenti. La più bassa, invece, a Zafferana Etnea (20,27%).

Le urne oggi resteranno aperte fino alle ore 23. Alla chiusura dei seggi si provvederà allo scrutinio dei voti europei mentre per quanto riguarda le votazioni comunali si dovrà attendere le ore 14 di lunedì 10 giugno.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale