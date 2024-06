Elezioni amministrative 8 e 9 giugno 2024: i comuni catanesi al voto

Nel weekend dell'8 e 9 giugno si apriranno i seggi per le elezioni europee e, in alcuni comuni, per le amministrative. A dover eleggere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale anche 4 comuni del Catanese. Si tratta di Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

I candidati ad Aci Castello

A contendersi la poltrona da primo cittadino saranno l'uscente Carmelo Scandurra, sostenuto da vari partiti del centrodestra, Filippo Drago, che ha già ricoperto la carica di sindaco di Aci Castello dal 2009 al 2019 e sostenuto in questo turno elettorale dalle liste Nuovi insieme, Grande Aci Castello e De Luca sindaco di Sicilia. Terzo contendente è Alberto Angelo Bonaccorso, supportato da Movimento 5 Stelle e PD.

Il quadro politico a Motta Sant'Anastasia

Sarà sfida a tre anche a Motta Sant'Anastasia. Dopo dieci anni di amministrazione leghista con Anastasio Carrà, il gruppo uscente propone per la carica di primo cittadino l'attuale vice sindaco, Antonio Bellia, a rappresentanza di una lista formata da tanti consiglieri uscenti e qualche novità. Due, come detto, gli antagonisti di Bellia. Daniele Capuana, in orbita Forza Italia, vista la vicinanza all'assessore regionale Marco Falcone, propone una propria lista civica, sostenuto, tra gli altri, anche da Cateno De Luca. Il terzo candidato è il geometra Nino Gulisano, per anni dipendente comunale vicino all'amministrazione uscente, oggi al fianco dello storico gruppo che ha rappresentato l'opposizione al consiglio comunale: il gruppo Immagina.

Sfida a due a Ragalna e Zafferana Etnea

Negli altri due comuni del Catanese chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale sarà invece sfida a due. A Ragalna entrambi i candidati hanno fatto parte dell'amministrazione uscente, quella del sindaco Salvo Chisari. Lucia Saladdino è stata vice sindaca e nel proprio gruppo vanta la presenza di diversi consiglieri uscenti ma anche di nuove proposte. Nel suo programma parla di continuità rispetto al percorso intrapreso negli scorsi anni ma anche di innovazione rispetto al passato, con la spinta di tanti giovani che hanno idee di rilancio del paese. Tra i principali sostenitori l'assessore regionale Andrea Messina e il deputato nazionale del PD Anthony Barbagallo. Concetti simili quelli espressi da Nino Caruso, anche lui facente parte della giunta comunale prima di un distacco maturato proprio in vista del voto e sostenuto in particolare da FdI nella persona del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.

A Zafferana Etnea l'uscente Salvatore Russo ripropone la propria candidatura a capo della lista Progetto polis Zafferana Etnea. A sfidarlo sarà Alfio Vincenzo Russo, già sindaco dal 2009 al 2019, per la lista Zafferana in Comune.