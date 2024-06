L'esito delle elezioni a Motta, la composizione del consiglio comunale

Con la chiusura delle operazioni di scrutinio sono andate in archivio anche a Motta Sant'Anastasia le amministrative 2024 che hanno portato all'elezione a sindaco di Antonio Bellia. Con una percentuale del 40,44% e 2658 preferenze, la cittadinanza ha scelto di dare continuità al progetto politico iniziato 10 anni fa con Anastasio Carrà primo cittadino. Bellia è stato trascinato anche dai risultati della lista che lo sosteneva e dai candidati al consiglio comunale.

Undici i posti assegnati per il civico consesso, vengono eletti consiglieri: Gaetano Vitale, Mara Di Mauro, Marco Ruscifina, Carmelina D'Amico, Giusy Pappalardo, Anastasio Carrà, Domenico Nicosia, Anastasia Pavone, Ivan Pellegrino, Luca Cantone e Maria Roggio. La composizione del consiglio comunale sarà completata da Nino Gulisano, candidato sindaco arrivato secondo a questa tornata elettorale, e dai primi 4 candidati consiglieri della lista a lui collegata, ovvero: Danilo Festa, Antonella Santagati, Annalisa Puglisi e Anna Pesce. Il gruppo di Uniti per Motta è arrivato secondo con 2344 preferenze per Nino Gulisano (35,19%), 1624 voti per Daniele Capuana.

Nei prossimi giorni prevista al palazzo municipale la cerimonia del passaggio di consegne tra Carrà, che abbinerà dunque l'impegno da deputato nazionale con quello di consigliere comunale e assessore, già designato insieme a Carmen Zappalà e Sandro Distefano - e Bellia, che si appresta così a governare il paese di Motta per i prossimi cinque anni.