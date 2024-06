Elezioni comunali, tutti i sindaci eletti delle quattro province chiamate al voto

Tra riconferme nel segno della continuità e nuovi titolari della fascia tricolore, è stato completato il quadro dei quattro comuni della provincia di Catania chiamati alle urne per eleggere nuovi sindaci e consigli comunali. I verdetti definitivi sono arrivati in tarda serata, a causa di alcuni rallentamenti nelle operazioni nei singoli seggi. L'affluenza complessiva per le amministrative nel Catanese è stata del 65,48%.

I risultati a Motta Sant'Anastasia

A Motta Sant'Anastasia è Antonio Bellia il nuovo primo cittadino con 2.706 voti, pari al 41,50% dei votanti. Bellia, sostenuto dalla lista civica "Bellia Sindaco" e vicesindaco uscente della giunta guidata dall'attuale deputato della Lega Anastasia Carrà, ha prevalso sui suoi avversari Nino Gulisano, che ha ottenuto 2.260 voti (34,80%) con la lista “Uniti per Motta-Nino Gulisano Sindaco”, e Daniele Capuana, che ha ricevuto 1.540 voti (23,70%) supportato dalla lista “Daniele Capuana Sindaco-Cambiamo Motta”.

"Sono contento di questo risultato, ottenuto da tutto il gruppo - ha dichiarato Bellia - Viene data continuità al lavoro svolto negli ultimi 10 anni, ci riproponiamo di continuare a lavorare per tutta la cittadinanza. Ringrazio chi ci ha sostenuto, dalla nostra popolazione ai politici che in sede provinciale, regionale e nazionale hanno appoggiato la mia candidatura, in particolare rivolgo un ringraziamento speciale al mio amico e deputato Anastasio Carrà, sindaco uscente, per la fiducia datami insieme a tutta la squadra di candidati consiglieri".

I risultati ad Aci Castello

Nella cittadina costiera è stato rieletto, a furor di popolo, Carmelo Scandurra. Per il primo cittadino uscdente 6.246 voti, pari al 64,3%. Nulla da fare per gli sfidanti Bonaccorso e Drago. "Grazie. Dal profondo del cuore - ha scritto sulla sua pagina Facebook - La fiducia che avete deciso di accordarmi nuovamente è per me sprone a fare sempre meglio e sempre di più. Ogni singolo voto ricevuto ha il valore di un contratto da adempiere con perseveranza, lungimiranza, competenza e passione. Unico obiettivo: rendere la nostra meravigliosa Aci Castello sempre più bella e vivibile, con una amministrazione che sia sempre più efficiente, attenta, puntuale. Sarò il sindaco di tutti i castellesi, perché il mio obbligo verso di voi prescinde dal vostro orientamento politico. Adesso: al lavoro! Viva Aci Castello".

I risultati a Zafferana Etnea

Continuità anche a Zafferana Etnea con la conferma di Salvatore Russo come sindaco nella lista “Progetto Polis”. Dei 8.381 elettori aventi diritto, hanno votato in 5.521, pari al 65,68% degli iscritti. Niente da fare per lo sfidante Alfio Vincenzo Russo che si è fermato a poco più del 45% delle preferenze.

I risultati a Ragalna

Antonino "Nino" Caruso è stato eletto sindaco di Ragalna. Lo spoglio, seppur a rilento, è stato completato e i risultati sono definitivi: le liste civiche a suo sostegno hanno ottenuto 1.626 voti (61,7%), mentre Caruso ha raccolto personalmente 1.579 voti (59,5%). La differenza è attribuibile al voto disgiunto e a quegli elettori che hanno votato direttamente per il candidato sindaco senza esprimere preferenze per una lista specifica.

