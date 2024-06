Elezioni comunali a Motta, prestampati di delega strappati: denuncia ai carabinieri

Nella notte, poco prima dell’una, i carabinieri della stazione di Motta Sant’Anastasia e il nucleo operativo radiomobile di Paternò sono intervenuti presso l’ufficio elettorale del comune di Motta Sant’Anastasia, dove si erano appena concluse le operazioni di voto per le europee e le comunali raccogliendo la denuncia di alcuni candidati consiglieri nelle liste "Uniti per Motta" e "Cambiamo Motta". I consiglieri hanno consegnato spontaneamente ai militari - alla presenza del legale di fiducia del gruppo “Cambiamo Motta” - una busta in cellophane trasparente contenente parti strappate di prestampati cartacei di delega al ritiro di tessere elettorali e di un estratto del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale non compilato, nonché deleghe per il ritiro di schede elettorali stropicciate, domande di iscrizione alle liste elettorali in fotocopia e una tessera elettorale, rilasciata dal Comune di Paternò, strappata e ricomposta. Alla luce di quanto emerso è stato chiesto il parere del Pubblico Ministero competente per l’eventuale provvedimento di sequestro penale.