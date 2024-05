Europee, Cateno De Luca a Catania: "La buona amministrazione a Messina è evidente. Tocca a Catania"

Il camper della Libertà con a bordo il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha fatto tappa ieri a Catania. Nel corso della conferenza stampa ha spiegato il perché del progetto politico Libertà. "Un progetto nazionale, ha detto De Luca, civico e federalista che è nato in Sicilia e che rappresenta un'evoluzione del progetto De Luca sindaco di Sicilia. Partiamo con un potenziale consenso già dimostrato il 25 settembre 2022, quando circa 510 mila siciliani hanno espresso il loro voto su Cateno De Luca, sindaco di Sicilia. Il nostro progetto abbraccia tutti i collegi d'Italia e vede la partecipazione di candidati forti e autorevoli che stanno dando il massimo per promuovere questa iniziativa. Per la prima volta, un progetto politico siciliano è protagonista nello scenario nazionale della politica che conta”.

De Luca ha ribadito l’importanza di rafforzare la presenza di ScN a Catania: “A Catania, vogliamo una squadra nel Palazzo Municipale che si dedichi esclusivamente all'amministrazione. Negli ultimi anni, Catania non ha avuto questa opportunità, cosa che invece è successa a Messina. Dal 2018, quando i messinesi hanno scelto Cateno De Luca come Sindaco, la città è decollata su tutti i fronti. Abbiamo superato il 60% di raccolta differenziata, trasformato la città con tanti spazi verdi, e reso il trasporto pubblico locale efficiente. La buona amministrazione a Messina è evidente e figuriamoci cosa potremmo realizzare in una città con potenzialità incredibili come Catania". De Luca si è poi spostato nei due importanti mercati della città, la piscaria e Fera 'O luni. L'accoglienza è stata calorosa.

"Segno, ha affermato De Luca, che la gente sa che siamo sempre stati dalla loro parte. Sanno che siamo sempre vicini a loro e non facciamo passerelle elettorali. Noi siamo cresciuti tra le piazze e tra la gente. È lì che abbiamo costruito il nostro percorso, ascoltando le istanze di chi vive e lavora quotidianamente nei mercati, tra i banchi e le strade della nostra città. Ecco perché oggi anche il nostro progetto di Libertà per le Europee trova il favore dei cittadini. Hanno compreso il nostro messaggio e il nostro obiettivo. Liberare il Paese da questa Europa liberticida che sta facendo saltare il sistema Italia. Oggi all'Europa, ha concluso De Luca, chiediamo Libertà dalla Bolkestein in difesa dei nostri ambulanti e balneari".