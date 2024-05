Elezioni europee, "Meeting azzurro" a Misterbianco in sostegno di Falcone

Forza Italia e l'assessore Marco Falcone incassano il sostegno del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e del movimento civico "Guardiamo Avanti" in vista delle prossime elezioni europee. "In questi anni di lavoro e dedizione per Misterbianco - afferma il primo cittadino Corsaro - abbiamo avuto sempre una certezza al nostro fianco: il supporto che l'assessore regionale Marco Falcone ha riservato alla nostra comunità e i risultati di buongoverno raggiunti assieme. A breve si voterà per le elezioni europee, l'occasione giusta affinché il nostro territorio ottenga finalmente una rappresentanza seria, fattiva a Bruxelles. Occorre avvicinare l'Ue al territorio, ai Comuni. Sabato in un grande meeting illustreremo ai cittadini gli impegni per il prossimo quinquennio europeo e i motivi che ci spingono a sostenere Falcone e Forza Italia alle elezioni dell'8 e 9 giugno".

L'appuntamento è per il "Meeting azzurro" che si terrà nel fine settimana a Misterbianco, dedicato al rapporto fra Europa e territorio. Sabato 11 maggio, alle ore 19.30, negli spazi di via Comunità economica europea 49 (Zona commerciale) sono previsti gli interventi dell'assessore Marco Falcone, candidato di Forza Italia alle prossime Europee nel collegio Sicilia-Sardegna, del sindaco Marco Corsaro e di amministratori locali, dirigenti e militanti del movimento territoriale "Guardiamo Avanti", al fianco degli azzurri nella corsa verso Bruxelles.