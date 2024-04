Europee, Santoro oggi a Catania: “Firma anche tu, liberiamo la pace”

Michele Santoro torna in Sicilia e riparte da Catania, insieme al candidato Dario Dongo, con cui sarà protagonista nella serata di sabato 27 aprile dalle ore 19.00 in piazza Stesicoro, dell’incontro “Firma anche tu, liberiamo la pace”. Il primo di una serie di appuntamenti siciliani, necessari per il raggiungimento del numero di firme utili nella circoscrizione Isole.

“Siamo oltre le 80mila firme, ma abbiamo bisogno dell’aiuto dei siciliani”, ha dichiarato il giornalista negli appelli lanciati in rete, in cui invita i catanesi e gli isolani a sostenere il progetto Pace Terra Dignità, lista che promuove insieme a Raniero La Valle per le Elezioni europee di giugno 2024.