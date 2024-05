Tour elettorale della segretaria Pd Schlein in Sicilia orientale

Elly Schlein, capolista del Partito democratico nella circoscrizione Sicilia-Sardegna alle prossime Europee, domani ritorna in Sicilia e, dopo aver attraversato lo Stretto accolta dalla federazione provinciale del Pd di Messina, farà un giro che toccherà la parte orientale dell'Isola assieme al segretario regionale Anthony Barbagallo.

Questo il programma: alle 12 sarà a Catania per una visita al quartiere Librino e un incontro sui temi della dispersione scolastica e del diritto alla casa. Previsto un punto stampa in via Moncada 18. Alle 15 sarà a Caltagirone alla Loggia, di piazza Municipio, dove è previsto un altro incontro con i giornalisti. Alle 17 la segretaria del Pd sarà a Ragusa per un incontro con elettori e simpatizzanti al centro studi Feliciano Rossitto di via Ettore Majorana 5. Concluderà la giornata alle 19:30 a Siracusa con un comizio al Foro Siracusano.