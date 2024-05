Elly Schlein a Librino: "La Meloni venga fuori dal palazzo" | Video

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, questa mattina ha fatto tappa anche a Catania in vista della prossima tornata elettorale, recandosi a Librino. "La Meloni venga fuori dal palazzo, - ha detto ai cronisti, prima di ascoltare i residenti che l'hanno invitata a visitare il civico 18 di viale Moncada - venga in mezzo alla sofferenza delle persone che non si riescono più a curare. Lei taglia la sanità pubblica, e molti cittadini non riescono più a portare a casa uno stipendio. Lei sta bloccando il salario minimo, che è una misura che esiste in 22 paesi europei. Non si capisce perché non lo approviamo in Italia, che è il Paese dove dal 1990 i salari reali non solo non sono aumentati ma sono addirittura scesi".

"Vogliamo un fondo europeo per l'efficientamento energetico delle case - ha aggiunto - di almeno cento miliardi, così come l'abbiamo ottenuto per gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. L'Italia e la Sicilia hanno bisogno di un' Europa che continui sulla strada degli investimenti comuni. Abbiamo bisogno che il Pnrr, destinato maggiormente alle regioni del Sud per ridurre le diseguaglianze territoriali, prosegua. La destra nazionalista. che è alleata di Meloni e Salvini - aggiunge - vuole fermare gli investimenti comuni. Il partito della presidente Meloni non ha votato a favore dei 200 miliardi che sono arrivati per far ripartire il Paese".