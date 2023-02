Primarie Pd, Elly Schlein trionfa anche in Sicilia e a Catania

In Sicilia, a spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini. Schlein vince nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentre Bonaccini prevale ad Agrigento, Ragusa, Messina. In Sicilia sono stati oltre 55 mila i votanti.

Sicilia, i dati provincia per provincia

Palermo: 10145 votanti: Bonaccini 3658; Schlein 6487; Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650; Schlein 2167: Caltanissetta: Bonaccini 1963; Schlein 2945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9352 votanti; Schlein 6299, Bonaccini 3027. Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2801, Schlein 2493. Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.

Il commento della segretaria etnea

"In mezzo a difficoltà di ogni tipo, oggi vince il PD, vince la voglia di esserci, di partecipare, di tenere testa alle destre di governo. Un risultato straordinario in termini di partecipazione, frutto dell'impegno e della dedizione dei nostri militanti. Noi abbiamo investito fatica e la collaborazione generosa di tutti, elettori, simpatizzanti e forze civili hanno fatto il resto. La provincia di Catania e Catania Città confermano il trend già visto nella prima fase, quella delle convenzioni di circolo riservate agli iscritti". Lo dichiara la segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone.