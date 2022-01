Emergenza freddo e senzatetto a Catania, Pd: "Servono strutture pubbliche"

La stagione invernale è quella che mette più a dura prova chi vive in strada e Catania, come le altre grandi città, non è esente dal problema. Sono svariati i senzatetto che trovano rifugio anche in zona centrali della città, come Corso Sicilia. Sulla tematica è intervenuta Ersilia Saverino, presidente dell'assemblea provinciale del Pd: "Senza programmazione, senza opere tangibili e senza coordinazione da parte di Palazzo degli Elefanti si deve tornare a parlare degli “invisibili” che occupano gli angoli delle nostre strade e che chiedono soltanto di essere trattati come essere umani. Persone che dispongono solo di qualche cartone, di alcune coperte di lana e di tutto ciò che le associazioni, come la Caritas, riescono loro a donare".

I luoghi dove queste persone sopravvivono sono noti a tutti: corso Sicilia, via Reclusorio del Lume, il viale Mario Rapisardi e l’interno dei tanti immobili abbandonati sparsi per la città. "Lancio ancora una volta un preciso appello - prosegue Saverino - e chiedo che l’amministrazione comunale rifletta una volta per tutte su questo problema e agisca di conseguenza creando una sinergia continua con le parrocchie e tutti gli enti che operano in ambito sociale. Ripristinare una struttura abbandonata, dotarla di riscaldamento e letti smontabili, oltre a darla gratuitamente in gestione alle associazioni no profit, potrebbe fare la differenza per molte persone che non hanno un posto dove andare. Edifici, come l’ex consorzio agrario di via Tempio, che oggi sono scheletri di cemento armato, completamente svuotati del rame e del materiale ferroso dai ladri, potrebbero tornare a nuova vita per il bene dell’intera collettività".