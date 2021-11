Roghi di rifiuti, Saverino (Pd): "Basta pressapochismo"

Prosegue l'emergenza rifiuti a Catania e diversi sono stati i roghi tossici che si sono sviluppati. Sul tema è intervenuta la presidente dell'assemblea provinciale del Pd Ersilia Saverino che stigmatizza questi atti incivili: "Che si tratti di un atto vandalico, di un preciso piano criminale o del “maldestro” tentativo di liberare la città dalla spazzatura poco importa - dice Saverino -. La cosa certa è che questi gesti delinquenziali arrecano un enorme danno alla salute pubblica. Come se la sicurezza dei cittadini non fosse già abbastanza a rischio a causa di milioni di sacchetti di plastica che, in alcuni casi, impediscono alla gente di entrare nelle proprie case".

Poi l'esponente del Pd ha proseguito: "Ribadisco che bisogna fare molto di più per fermare questa parabola discendente che sta portando Catania ad essere una città-pattumiera. Una marea di “munnizza” che sommerge il capoluogo etneo e che non sembra arrestarsi nonostante i proclami. Una città come Catania non può passare da una emergenza all’altra aggrappandosi solo a politiche pressappochiste e approssimative per uscire dal baratro in cui rischia di sprofondare definitivamente. Rogo dopo l’altro, la spazzatura attira anche i topi e crea una situazione igienico-sanitaria altamente esplosiva. Le istituzioni devono assolutamente vigilare anche quando la spazzatura sarà completamente raccolta dalle strade e la raccolta porta a porta entrerà a pieno regime. Una soluzione quest’ultima che può rappresentare la svolta per la città solo se virtuosamente eseguita da parte di tutti i cittadini. Catanesi che vanno adeguatamente informati e dotati di tutti i mezzi necessari per fare una differenziata degna di questo nome".