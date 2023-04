Bianco incandidabile: "Decisione ingiusta, ma continuerò a lavorare per Catania"

Con un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook l'ex primo cittadino rompe il silenzio dopo la condanna della Corte dei conti che ha disposto la sua incandidabilità per dieci anni. Bianco ha spiegato la sua versione dei fatti annunciando che agirà per vie legali e "promettendo" il suo sostegno per coloro che governeranno Catania nei prossimi mesi